Глава Marvel намекнул на следующую часть «Мстителей»

Фанаты серии фильмов о команде супергероев увидели в Twitter главы Marvel Studios Кевина Файги намек на продолжение «Мстителей».

Все началось с того, что один из пользователей соцсети опубликовал момент из последней части серии фильмов «Мстители: Финал». Ролик был снят во время показа фильма в кинотеатре. Речь идет о моменте, где Капитан Америка поднимает молот Тора, что заставляет зрителей ликовать.

Пост привлек большое внимание фанатов, а также и главу киностудии, который последний раз писал в твиттере два года назад.

Он прокомментировал запись, назвав ее приятным напоминанием о том, чем однажды вновь займется студия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Marvel планирует разорвать контракт с актрисой, отказавшейся соблюдать карантин.