Marvel планирует разорвать контракт с актрисой, отказавшейся соблюдать карантин

Речь идет об актрисе Эванджелин Лилли.

Сейчас, из-за пандемии, для всего мира настали непростые времена. Известные личности являющиеся для многих лидерами мнений, призывают людей оставаться дома и соблюдать самоизоляцию, зачастую показывая это на своем примере. Но Лилли решила вести себя иначе. В своем аккаунте в Instagram актриса выкладывает фотографии из различных мест, рассказывает подписчикам в каких местах она сейчас бывает и пишет, что карантина придерживаться она не намерена.

На вполне очевидную негативную реакцию подписчиков, Лилли ответила, что это ее выбор, уточнив, что некоторые свободу ценят больше, чем свою жизнь.

Напомним, актриса больше всего известна по роли Осы в фильмах Marvel про человека-муравья, а также в финальном эпизоде «Мстителей».

После гневных сообщений от поклонников, связанных с неподобающим поведением актрисы, боссы студии Marvel задумались о сокращении экранного времени персонажа Лилли в новом фильме «Человек-муравей 3». После, студия и вовсе собирается не продлевать контракт с актрисой. Об этом сообщает We Got This Covered с ссылкой на свои источники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Британии объявил о введении в стране карантина.