Премьер-министр Британии объявил о введении в стране карантина

Премьер-министр Британии объявил о введении в стране карантина
Жители Британии вынуждены проводить все свободное время дома. Фото: pixabay.com

Три недели жители Великобритании смогут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Также, закроются все магазины, продающие непродовольственные изделия и публичные заведения. Об этом сообщает РБК.

Премьер-министр страны Борис Джонсон обратился к гражданам 23 марта и рассказал о введенной вынужденной мере. Отдельно он отметил, что нынешняя пандемия коронавируса — самая большая беда, которая угрожала стране за последние годы.

Жителям страны будет разрешено выходить за продуктами, ездить на работу (если дистанционно выполнять обязанности невозможно), заниматься спортом (индивидуально или с кем-то из семьи), а также посещать врачей.

Запрещено также собираться компаниями более двух человек. В связи с серьезностью ситуации, полиция будет контролировать выполнения предписаний.

Все мероприятия в стране отменены.

На данный момент, в стране 6,6 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерло от болезни 335 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании закроют общественные заведения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борис джонсон великобитания карантин коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно какие продукты наиболее опасны для сердца
Премьер-министр Британии объявил о введении в стране карантина
Путин поручил обеспечить жителей России и специалистов защитными средствами ...
У «Старой деревни» загорелся торговый павильон
Метрополитен Петербурга закупил 11 тонн моющего средства для дезинфекции
Член МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
УЕФА официально перенес финалы европейских кубков
Жаров покинул пост главы Роскомнадзора