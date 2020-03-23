Премьер-министр Британии объявил о введении в стране карантина

Три недели жители Великобритании смогут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Также, закроются все магазины, продающие непродовольственные изделия и публичные заведения. Об этом сообщает РБК.

Премьер-министр страны Борис Джонсон обратился к гражданам 23 марта и рассказал о введенной вынужденной мере. Отдельно он отметил, что нынешняя пандемия коронавируса — самая большая беда, которая угрожала стране за последние годы.

Жителям страны будет разрешено выходить за продуктами, ездить на работу (если дистанционно выполнять обязанности невозможно), заниматься спортом (индивидуально или с кем-то из семьи), а также посещать врачей.

Запрещено также собираться компаниями более двух человек. В связи с серьезностью ситуации, полиция будет контролировать выполнения предписаний.

Все мероприятия в стране отменены.

На данный момент, в стране 6,6 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерло от болезни 335 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании закроют общественные заведения.