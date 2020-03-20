В Великобритании закроют общественные заведения

Из-за пандемии закроются все непродовольственные магазины, рестораны, кафе, баты и фитнес-центры, а также другие места, где могут собираться люди. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По его словам, защитные меры необходимо усилить. Людям лучше находиться на расстоянии друг от друга и быть дома. В связи с этим, с завтрашнего дня, 21 марта, заведения просят не открывать свои двери для посетителей. Об этом сообщают РИА-новости.

До этого местное правительство просило жителей ограничить посещение подобных мест, сейчас же меры приняли принудительный характер.

На данный момент в Великобритании зафиксировано 3297 случаев заражения COVID-19. Скончалось от него 167 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Принц Уильям может занять британский престол. Сделано это будет на время пандемии, чтобы обезопасить королеву Елизавету II.