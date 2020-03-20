Принц Уильям может занять британский престол

Таким образом, он сменит Елизавету II на время пандемии.

Сообщается, что королева Великобритании уже покинула Лондон в четверг, 19 марта. Сейчас Елизавета II вместе со своим мужем принцем Филиппом находится в Виндзорском замке из соображений безопасности. Сейчас с их здоровьем все в полном порядке. Об этом сообщает The Sun.

Следовательно, встает вопрос, кто временно заменит монаршую особу. Сыновья Елизаветы II и Филиппа не смогут этого сделать из-за почтенного возраста, а принц Гарри отказался от королевских полномочий. Следовательно, остается Уильям. Остается дождаться официальных заявлений.

Болезнь уже зафиксирована у некоторых высокопоставленных особ. Заболел президент Бразилии Жаир Болсонару и Князь Монако Альбер II.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Brexit.