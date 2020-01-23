Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Brexit

Страна официально вышла из состава Евросоюза.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщают зарубежные изданий. В этот четверг королева Елизавета II подписала закон, согласно которому Великобритания выходить из состава Евросоюза. О ее решении рассказал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.

Напоминаем, что за выход страны из Brexit проголосовало большинство жителей Великобритании еще летом 2016 года. Несколько лет вопрос оставался нерешенным – из-за разногласий Тереза Мэй покинула пост премьер-министра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что работа Британского парламента остановлена. Елизавета II, королева Великобритании утвердила прошение премьер-министра страны о приостановке работы британского парламента cо второй недели сентября по 14 октября 2019-го года. Этим она, фактически, поставила крест на надеждах части депутатов палаты общин.