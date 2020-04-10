В Ленобласти депутатам ЗакСа предложили перевести часть своей зарплаты на помощь медикам

Пожертвовать половину зарплаты согласились не все.

Сегодня, 10 апреля, в Ленинградской области состоялось заседание Законодательного Собрания. На нем было озвучено предложение, согласно которому 50% зарплаты депутатов за апрель направят в качестве помощи в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Во время обсуждения, парламентарии сошлись на том, что каждый пожертвует столько, сколько захочет сам, потому что решение должно быть личным. Об этом сообщает 47Chanell.

Напомним, недавно глава Ленобласти Александр Дрозденко обратился к членам местного правительства с призывов о пожертвовании средств на покупку необходимого оборудования для оснащения больниц, которого не хватает во время нынешней непростой эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга перераспределят средства программы ОМС из-за пандемии коронавируса.