Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше

Tele2 проанализировала активность абонентов на площадке «Маркет Tele2» в первые недели самоизоляции. С 16 по 31 марта количество купленных минут в регионах Северо-Запада увеличилось на 49%, а гигабайтов – на 41% в сравнении с первыми неделями месяца.

«Маркет Tele2» становится все более востребованным среди абонентов в условиях, когда все бизнес-процессы переведены в онлайн, а общение с близкими доступно только в удаленном режиме. Так, 16–31 марта на 20% увеличилось количество выставленных лотов в макрорегионе «Байкал и Дальний Восток» по сравнению с началом месяца. В Центральной России предложений стало на 16% больше, а в Поволжье – на 15%. Единственным регионом, где снизилось количество лотов, является Юг России – минус 5%.

Чаще всего пользователи покупают гигабайты – 84% от общего количества сделок. В отчетный период абоненты Tele2 приобрели на 31% больше трафика, чем в первые недели марта.

Активнее всего гигабайты покупали в Поволжье: там прирост во второй половине месяца составил 45%. На Северо-Западе количество покупаемого трафика за последние две недели марта увеличилось на 41%.

Это можно объяснить тем, что с 16 марта абоненты оператора начали готовиться к режиму самоизоляции, управляя своим тарифным планом и расширяя пакет интернет-трафика для работы на дому и досуга.

Недостаток общения привел к повышенному спросу на такую консервативную услугу, как голосовая связь. Во второй половине марта число купленных на площадке минут выросло на 35%. Наибольшую активность проявили абоненты в Московском регионе и на Северо-Западе. За последние недели марта они купили минут на 49% больше, чем в первой половине месяца.

В Центральной России клиенты приобрели минут на 48% больше, а на Юге – на 35%. При этом за последние две недели марта количество купленных лотов с SMS снизилось на 30%.

Сервис «Маркет Tele2» представляет собой бесплатную онлайн-площадку, которая позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных лотов.

Вырученные средства поступают на счет телефона абонента, и их можно использовать на оплату услуг связи. Действуя по «Другим правилам», Tele2 предлагает абонентам самостоятельно распоряжаться пакетом своего тарифного плана. Подробнее о том, на каких тарифах доступен «Маркет Tele2», по ссылке.