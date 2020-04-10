В выходные в Петербурге пройдет дождь

В городе на Неве наступают очередные выходные нерабочего месяца. На этот раз сидеть дома будет не так обидно. Температурных рекордов пока не предвидится.

В субботу, 11 апреля, местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Температура ночью составит от 0 до +2, а днем столбик термометра поднимется и будет колебаться в пределах от +3 до +5. Ночью и утром на дорогах местами ожидается гололед. Атмосферное давление будет повышаться. Ветер в городе подует северо-западный, умеренный. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В воскресенье, 12 апреля, в День Космонавтики, в Северной столице ближе к вечеру пройдет дождь. Ночью подует слабый переменный ветер, который днем сменится умеренным юго-западным. Ночью будет немного холоднее, чем в субботу: до -3. Зато днем воздух прогреется до +8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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