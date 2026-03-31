Солнечная вспышка не угрожает запуску миссии «Артемида 2»

Солнечная вспышка класса X1.4 не представляет угрозы для экипажа миссии «Артемида 2», запуск которой запланирован на первое апреля.

Вспышка на активной области Солнца вечером 29 марта по восточному времени США. Она вызвала кратковременный радиоперебой в отдельных регионах Азии и Австралии и сопровождалась выбросом корональной массы в направлении Земли. Управление миссией «Артемида 2» оценило ситуацию и не видит причин откладывать запуск.

Специалисты считают, что к старту первое апреля условия космической погоды стабилизируются. Время запуска назначено на 18:24 по восточному времени США, сообщает Space.com.

Экипаж миссии находится в предполетном карантине. Астронавты посетили стартовую площадку и сделали совместное фото с ракетой SLS и кораблем «Орион». Для защиты от космической радиации на корабле предусмотрен отдельный отсек. В день запуска эксперты ожидают ясную погоду с вероятностью благоприятных условий около 80%.

Напомним, что миссия «Артемида 2» станет первым пилотируемым полетом вокруг Луны с 1972 года и первым запуском астронавтов на ракете SLS и корабле «Орион». Экипаж проведет 10 дней в космосе.