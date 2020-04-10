Суд закрыл кофейню Elton Coffe на Заневском за работу в режим самоизоляции

Суд принял решение о приостановке деятельности кофейни на 60 суток. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Суд принял решение о приостановке деятельности кофейни на 60 суток. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Северной столице суд приостановил работу одной из кофеен в Красногвардейском районе. Заведение под названием Elton Coffe продолжило принимать посетителей, несмотря на ограничения.

Обо всем стало известно сегодня, 10 апреля. Кофейня, расположенная на Заневском проспекте, работала несмотря на запрет деятельности заведений общепита.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, суд принял решение о приостановке деятельности кофейни на 60 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд закрыл «Пышечную» на Новочеркасском за работу в режим самоизоляции.