Петербург не откажется от проведения Евро-2020

Петербург не откажется от проведения Евро-2020
Петербург примет четыре матча Евро-2020. Фото: pixabay

Власти уже сообщили об этом РФС и УЕФА.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что принимающие чемпионат города могут быть изменены из-за последствий пандемии, которые могут сказаться на подготовке к организации мероприятия.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов отреагировал на данные новости и уверил, что город не откажется от Евро-2020, и имеет высокий уровень подготовки. К тому же, проведение таких важных спортивных соревнований — очень интересный опыт. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов еще в прошлом месяце направил обращение в РФС и УЕФА, где сообщил, что город готов принять матчи турнира в полном объеме, как и было оговорено соглашениями ранее.

В городе на Неве в следующем году должны пройти 4 матча — 3 групповых и один четвертьфинальный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество городов, принимающих ЕВРО-2020 может быть уменьшено.

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