СМИ: Количество городов, принимающих ЕВРО-2020 может быть уменьшено

Потерять роль организатора матчей могут Рим и Бильбао. Причина, якобы, кроется в большом количестве летальных случаев от коронавируса в Италии и Испании. Об этом сообщило сегодня, 9 апреля, издание Daily Mail.

Стоит отметить, что подтверждения этим новостям нет.

В УЕФА в свою очередь рассказали о том, что при переносе чемпионата на год, все города, принимающие матчи, остаются прежними. Неизменным же планируют оставить график игр. Но в данный момент официально эти моменты не обсуждены и не задокументированы. Поэтому, со всеми городами пройдут переговоры. После чего, официально будет объявлено об их итогах. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в этом году с 12 июня по 12 июля. К сожалению, из-за активного распространения коронавируса, мероприятие было решено перенести на год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент УЕФА объяснился перед Бегловым из-за переноса Евро-2020.