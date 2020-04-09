СМИ: Количество городов, принимающих ЕВРО-2020 может быть уменьшено

СМИ: Количество городов, принимающих ЕВРО-2020 может быть уменьшено
Петербург примет три матча Евро-2020. Фото: pixabay

Потерять роль организатора матчей могут Рим и Бильбао. Причина, якобы, кроется в большом количестве летальных случаев от коронавируса в Италии и Испании. Об этом сообщило сегодня, 9 апреля, издание Daily Mail.

Стоит отметить, что подтверждения этим новостям нет.

В УЕФА в свою очередь рассказали о том, что при переносе чемпионата на год, все города, принимающие матчи, остаются прежними. Неизменным же планируют оставить график игр. Но в данный момент официально эти моменты не обсуждены и не задокументированы. Поэтому, со всеми городами пройдут переговоры. После чего, официально будет объявлено об их итогах. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в этом году с 12 июня по 12 июля. К сожалению, из-за активного распространения коронавируса, мероприятие было решено перенести на год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент УЕФА объяснился перед Бегловым из-за переноса Евро-2020.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бильбао евро-2020 коронавирус перенос рим
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Цена реконструкции вероятной резиденции патриарха под Петербургом выросла ...
Эпидемиологи из Петербурга развеяли популярные мифы о коронавирусе
Эксперты считают, что в ближайшее время взлетят цены на важные продукты
Глава Василеостровского района вручил школьникам 180 планшетов от ...
В Нидерландах 107-летняя женщина смогла вылечиться от коронавируса
Премьер Италии считает, что пандемия поставила на карту судьбу всего Евросоюза
Сергей Шнуров проведет экскурсию по Третьяковской галерее
Петербурженку оштрафовали за приглашение гостей во время самоизоляции