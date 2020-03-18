Президент УЕФА объяснился перед Бегловым из-за переноса Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин направил губернатору Петербурга Александру Беглову письмо в связи с переносом чемпионата Европы по футболу. Матчи Евро-2020 были отменены из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня мы не обладаем всей полнотой информации об этом серьезном вирусе, но точно знаем, что он передается очень быстро и непредсказуемо», — отметил Чеферин в письме.

Он подчеркнул, что проведение матчей создает реальные риски для здоровья людей, которые приезду на Евро-2020.

УЕФА работает над составлением нового расписание. Определить новые даты организация обещает оперативно.

Чеферин поблагодарил Беглова и команду за работу, проделанную к Чемпионату Европы по футболу, и выразил надежду на то, что футбольные матчи порадуют города в не очень далеком будущем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год.