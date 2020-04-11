В Кировском районе задержали подозреваемого в краже денег и мобильного телефона

Мужчину оперативно поймали уже на следующий день после происшествия — 10 апреля. Сам инцидент произошел поздно вечером, 9 апреля. На проспекте Стачек к местному жителю подошли пятеро неизвестных мужчин и отобрали имеющиеся денежные средства (5000 рублей) и телефон, оцененный в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уже 10 апреля сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в преступлении. Возбуждено уголовное дело по ч 2 статьи 161 УК РФ — грабеж. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограбившие курьера в центре оказались причастны к грабежу доставщика на севере Петербурга. Расследование продолжается. Подозреваемые пребывают в следственном изоляторе.