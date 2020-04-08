Ограбившие курьера в центре оказались причастны к грабежу доставщика на севере Петербурга

Полиция установила причастность мужчин, задержанных за грабеж курьера в центре Петербурга, к аналогичному эпизоду. Двое из подозреваемых могут быть замешаны в ограблении доставщика еды в Выборгском районе.

Курьера ограбили около 10 вечера 3 апреля у дома 39 на 2-м Муринском проспекте. Применив физическую силу, злоумышленники отобрали у него пиццу и скрылись на автомобиле Toyota.

«Среди подозреваемых в этом эпизоде 37-летний неработающий житель Центрального района, у которого были обнаружены патроны, и 30-летний житель Дагестана», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Примечательно, что второй подозреваемый с января находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о грабеже.

Расследование продолжается. Оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, четырех мужчин задержали по подозрению в грабеже курьера в Центральном районе Петербурга. У одного из подозреваемых был обнаружен травматический пистолет с патронами, у еще одного — патроны, пригодные для стрельбы.