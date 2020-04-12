Онколог рассказал, насколько страшна коронавирусная инфекция для курильщиков

Онколог развеял миф о том, что курение спасет от нового вируса. Врач заявил, что люди с пагубной привычкой придумывают такие вещи для оправдания.

По словам заведующего отделом профилактики онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина Владимира Левшина, курение не спасает от COVID-19, а наоборот, отягчает течение инфекции.

Как рассказал эксперт радио Sputnik, любой человек, курящий пять-шесть лет, имеет хронический бронхит, при котором значительно возрастает риск заболевания пневмонией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о вреде одновременного курения обычных и электронных сигарет. Ученые рассказали, что такое курение намного опаснее , чем выбор какого-либо одного типа сигарет.