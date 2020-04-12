Роддом на Тамбасова закрыли из-за подозрения на коронавирус у роженицы

Роддом стал вторым по счету в Петербургу, который приостановил прием женщин. Фото: Pixabay

Роддом стал вторым по счету в Петербургу, который приостановил прием женщин. Фото: Pixabay

В Петербурге на карантин закрыли второй по счету роддом. Причиной стало подозрение на новую инфекцию у одной из рожениц.

Прием приостановили в родильном доме №10, который расположен по адресу улица Тамбасова, дом №21.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на информацию справочной службы медзаведения, у женщины с подозрением на коронавирус были взяты необходимые анализы. Результаты тестов станут известны через несколько дней.

Напомним, в Северной столице за минувшие сутки выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что въезд и выезд в Вязьму ограничили из-за подозрения на COVID-19 у 86 человек. Инфекцию выявили у одного сотрудника дома-интерната для престарелых и инвалидов.