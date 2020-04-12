Въезд в Вязьму ограничен из-за подозрения на COVID-19 у 86 человек

Въезд в Вязьму ограничен из-за подозрения на COVID-19 у 86 человек
Пациенты изолированы друг от друга. Фото: Pixabay

В Вязьме Смоленской области коронавирус выявили у одного сотрудника дома-интерната для престарелых и инвалидов. Инфекция подозревается еще у 86 человек. Въезд и выезд в город были ограничены.

Обо всем стало известно в воскресенье, 12 апреля. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Алексей Островский, все подопечные интерната изолированы.

По последним данным, тест прошли 306 человек — как персонал, так и живущие в учреждении. Инфекция подтвердилась у одного.

Все, кто находится под меднаблюдением, включая заразившегося, в стабильном состоянии. Чтобы избежать распространения инфекции, еду постояльцам будут готовить за пределами учреждения и поставлять в одноразовой посуде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции число жертв новой инфекции выросло до 14 393. В городских больницах проходят лечение почти 32 тыс. пациентов с COVID-19.

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