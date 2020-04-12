Во Франции число жертв коронавируса превысило 14 тысяч

Во Франции число смертей от коронавируса выросло до 14 393. Еще сутки назад умерших было почти на 600 человек меньше.
Согласно данным Генеральной дирекции здравоохранения Франции, с начала эпидемии в стране количество заразившихся превысило 5 тыс. человек.
Как сообщили РИА Новости, в городских больницах проходят лечение почти 32 тыс. пациентов с COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 6 845 человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии отметили самый низкий за три недели прирост смертей от коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране скончался 431 инфицированный.