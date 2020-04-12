Во Франции число жертв коронавируса превысило 14 тысяч

С начала эпидемии в стране количество заразившихся превысило 5 тыс. человек. Фото: Pixabay

С начала эпидемии в стране количество заразившихся превысило 5 тыс. человек. Фото: Pixabay

Во Франции число смертей от коронавируса выросло до 14 393. Еще сутки назад умерших было почти на 600 человек меньше.

Согласно данным Генеральной дирекции здравоохранения Франции, с начала эпидемии в стране количество заразившихся превысило 5 тыс. человек.

Как сообщили РИА Новости, в городских больницах проходят лечение почти 32 тыс. пациентов с COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 6 845 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии отметили самый низкий за три недели прирост смертей от коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране скончался 431 инфицированный.