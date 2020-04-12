В Италии отметили самый низкий за три недели прирост смертей от коронавируса

В Италии отметили самый низкий прирост жертв новой инфекции. За последние сутки в стране скончался 431 заболевший COVID-19.

Обо всем стало известно сегодня, 12 апреля. По последним данным указанная цифра стала наименьшей за период с 19 марта. Тогда в стране из-за вируса погибло 427 человек.

Как сообщили РИА Новости, самое большое количество летальных исходов было 27 марта, тогда в Италии скончалось 969 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового вируса пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки зафиксировано 2 186 новых случаев заражения COVID-19. Теперь число зафиксированных случаев инфицирования в стране с начала эпидемии достигло 15 770.