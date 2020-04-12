В России за сутки зафиксировано 2 186 новых случаев заражения COVID-19

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в РФ с начала эпидемии достигло 15 770. Фото: Pixabay

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в РФ с начала эпидемии достигло 15 770. Фото: Pixabay

Еще 2 186 новых случаев инфицирования COVID-19 подтвердили в России за сутки, 24 человека скончались.

Обо всем стало известно сегодня утром, 12 апреля. Теперь число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 15 770.

Как сообщил оперштаб по борьбе с новым вирусом, новые случаи зарегистрированы в 52 регионах страны. Больше всего их в Москве — 1 306. В Московской области 278 новых случаев, в Петербурге — 69.

Следом идут Мурманская и Нижегородская области, Краснодарский край, Красноярский край и Ленобласть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у десяти пациентов и двух сотрудников клиники имени Пирогова СПбГУ заподозрили COVID-19.