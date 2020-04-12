У десяти пациентов и двух сотрудников клиники имени Пирогова СПбГУ заподозрили COVID-19

Среди пациентов и персонала клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявили инфицированных COVID-19.

Зараженных коронавирусной инфекцией в общей сложности 12 человек, однако их диагнозы не подтвердили. Речь идет о десяти пациентах и двоих сотрудниках медучреждения.

Как сообщили на сайте СПбГУ, у пациентов с подозрением на инфекцию взяли анализы. Не уточняется, будет ли закрыта клиника на карантин.

В больнице добавили, что реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных приказом Министерства здравоохранения РФ о временном порядке организации работы медучреждений в целях реализации мер по профилактике и сокращению рисков распространения COVID-19.

Напомним, в Северной столице за последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге еще восемь пациентов вылечились от нового вируса.