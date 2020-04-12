В Петербурге еще восемь пациентов вылечились от коронавируса

В Петербурге еще восемь пациентов вылечились от коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге за сутки восемь пациентов, болевших коронавирусом выздоровели.

Общее число выздоровевших с начала эпидемии – 74 человека, сообщает городской оперативный штаб. В Петербурге выявлено 69 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 557 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев заражения в 52 российских регионах и 24 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 15 770 зараженных, 130 погибших, выздоровели 1291 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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