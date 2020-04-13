Начало недели в Петербурге будет тяжелым для метеозависимых

Начало недели в Петербурге будет тяжелым для метеозависимых
Сонливость и утомленность могут сопровождать метеозависимых людей в ближайшие дни. Фото: Baltphoto

В понедельник, 13 апреля, в Северной столице установится не самая приятная погода для людей, зависимых от метеорологических условий.

Так, сегодня, согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Погода», в Санкт-Петербурге ожидается самое низкое атмосферное давление за последние 55 лет метеонаблюдений. Уже сейчас барометр опустился до 743 мм ртутного столба, но по итогам дня должен дочти 741 мм ртутного столба.

Отметим, что 12 апреля этот показатель опустился еще на 17 мм рт. ст. Кроме того, горожанам стоит приготовиться к ухудшению погоды: на этой неделе петербуржцев ждут дожди и ветры. В понедельник температура воздуха в течение дня поднимется до +8…+10 градусов, однако к концу недели обещают похолодание вовсе до +3.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погоду в понедельник, к тому же, омрачит сильный юго-западный и западный ветер.

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