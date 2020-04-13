В Тихвине открыто дело из-за скриншота личной переписки

Житель Тихвина обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении тайны переписки.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, заявитель сообщил, что ему на телефон пришло СМС-сообщение с неизвестного номера. Внутри был скриншот его переписки в соцсети «ВКонтакте», содержащей сведения о его частной жизни.

Прокуратура направила материалы дела в Следственный отдел по Тихвину СУ СК РФ по области.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по факту незаконного собирания сведений о частной жизни лица без его согласия и по факту нарушения тайны переписки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец выплатит штраф за СМС-сообщение с оскорблениями, которое отправил бывшей супруге. В письме бывший супруг унизил честь и достоинство женщины в неприличной форме