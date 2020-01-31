Петербуржец выплатит штраф за СМС-сообщение с оскорблениями, которое отправил бывшей супруге

Петербуржец выплатит штраф за СМС-сообщение с оскорблениями, которое отправил бывшей супруге
За СМС-сообщение в отношении мужчины возбудили административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению одной из жительниц в связи с её оскорблением бывшим мужем.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина написал заявительнице СМС-сообщение с оскорблениями. В письме бывший супруг унизил честь и достоинство женщины в неприличной форме. Подтвердить это смогли свидетельские показания, а также СМС-переписка.

Как сообщили в прокуратуре города, в отношении мужчины было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Теперь бывшему супругу заявительницы предстоит выплатить штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Пулково задержали два рейса. Пассажиры проведут в петербургском аэропорту еще час.

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