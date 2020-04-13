После окончания пандемии коронавируса в Петербурге введут курортный сбор

Экспериментальный закон по туристическому сбору действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Фото: Baltphoto

Экспериментальный закон по туристическому сбору действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Фото: Baltphoto

Председатель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил ввести в Санкт-Петербурге курортный сбор.

Согласно тексту законопроекта, налог на пребывание в Северной столице должен вступить в силу в декабре 2020 года. Сейчас в Российской Федерации действует экспериментальный закон, по которому оплачивать туристический сбор необходимо при пребывании на территории Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края.

Кутепов, в качестве развития туристической отрасли, предлагает распространить действие закона и на Петербург. При этом сумма сбора может превышать 100 рублей за ночь. Главный аргумент — количество туристов, посещающих город. Так, в прошлом году эта цифра составила более 8 миллионов человек, половина из них — иностранцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начало туристического сезона в Северной столицы в этом году, по понятным причинам, откладывается на неопределённый срок.