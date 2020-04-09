Начало туристического сезона в Петербурге перенес коронавирус

Северная столица пользуется большой популярностью у туристов из различных стран. Но в этом году в привычный жизненный уклад культурной столицы вмешалась пандемия.

Обычно наплыв туристов городе начинается в конце апреля-начале мая. Но уже очевидно, что в этот отрезок времени туристы не смогут насладиться достопримечательностями и видами Петербурга. Какие-либо прогнозы давать тоже пока невозможно. Для города на первом месте сейчас стоит борьба с болезнью. Сначала необходимо дождаться снижения количества инфицированных граждан. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на слова губернатора города на Неве Александра Беглова.

Градоначальник отметил, как сильно коронавирус повлиял на туристическую сферу. Уже продолжительное время не работают парки, музеи, дворцы, отели и рестораны. Оказались невостребованными и туристические компании. Сфера туризма сейчас как никогда нуждается в помощи от государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург признан лучшим в мире культурным городом для туризма.