На Витебском вокзале женщина пыталась продать орден «Отечественной войны» 2-й степени

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до трех месяцев ареста. Фото: Витебский ЛО МВД России на транспорте

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до трех месяцев ареста. Фото: Витебский ЛО МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали на Витебском вокзале уроженку Сургута, которая пыталась продать государственную награду.

Оказалось, что злоумышленница выставила на продажу через интернет орден «Отечественной войны» 2-й степени с именной книжкой, преследуя цель финансовой выгоды. Полицейские, которые пресекли сбыт награды, установили, что орден принадлежал дальнему родственнику злоумышленницы.

Отметим, что орден «Отечественной войны» — первая советская награда периода ВОВ, которую присуждали воинам, отличившимся в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. При этом награждали героев иногда прямо в боевой обстановке, непосредственно после совершения подвига.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пытавшихся сбыть товар торговцев наркотиками.