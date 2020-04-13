На Витебском вокзале женщина пыталась продать орден «Отечественной войны» 2-й степени

Сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали на Витебском вокзале уроженку Сургута, которая пыталась продать государственную награду.
Оказалось, что злоумышленница выставила на продажу через интернет орден «Отечественной войны» 2-й степени с именной книжкой, преследуя цель финансовой выгоды. Полицейские, которые пресекли сбыт награды, установили, что орден принадлежал дальнему родственнику злоумышленницы.
Отметим, что орден «Отечественной войны» — первая советская награда периода ВОВ, которую присуждали воинам, отличившимся в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. При этом награждали героев иногда прямо в боевой обстановке, непосредственно после совершения подвига.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пытавшихся сбыть товар торговцев наркотиками.