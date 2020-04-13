В Ленобласти рассказали о поддержке граждан во время пандемии коронавируса

Многие граждане во время активного распространения COVID-19, столкнулись с финансовыми проблемами.

Материальную поддержку могут получить малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, пожилые граждане, с хроническими заболеваниями, получающие пенсию (главное условие для выплаты — соблюдение самоизоляции), семьи с детьми-инвалидами, получающие социальную помощь в больницах и на дневном стационаре, индивидуальные предприниматели и граждане, которые остались без доходов из-за мер, ограничивающих деятельность некоторых предприятий. Помимо этого, помощь для такой категории граждан, положена и их детям. Об этом сообщает og47.ru.

График выплат опубликован на сайте Центра соцзащиты Ленобласти. При этом, даты стоят предполагаемые. Денежные средства поступают в течение нескольких дней. В случае задержки, стоит уточнить ее причину.

Льготный проезд в регионе решили оставить, не последовав примеру Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть получила 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.