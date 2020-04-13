Во Фрунзенском районе мужчина сбросил гирю на капот машины своей бывшей жены

В чем заключался конфликт пары - неизвестно. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

В чем заключался конфликт пары - неизвестно. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти

Наряд вневедомственной охраны задержал петербуржца, который в ходе конфликта со своей бывшей супругой повредил её имущество.

Инцидент произошел в около полудня в воскресенье, 12 апреля, во Фрунзенском районе Северной столицы. Росгвардейцы прибыли на место происшествия по вызову женщины, которая пожаловалась, что в общем коридоре в чужую квартиру ломится агрессивно настроенный мужчина.

Оказалось, что дебошир пытался попасть в квартиру своей бывшей жены. Вымещая свою злость, нарушитель сломал ручку входной двери, а также сбросил гирю на принадлежащий ей автомобиль Chevrolet Cruze. В чем заключалась причина конфликта супругов, не сообщается. Мужчину передали полицейским.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе полиция с погоней задерживала автомобилиста, числившегося в розыске.