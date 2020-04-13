В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной
Нож. Фото: Baltphoto

Женщина была убита вчера, 12 апреля, в Кудрово.

Согласно версии следствия, 51-летний петербуржец пришел в гости к своей бывшей сожительнице. Между гражданами произошел конфликт. На словах ссора, к сожалению, не закончилась. Мужчина напал на пострадавшую с ножом и несколько раз ударил ее в шею. Смерть 48-летней жительницы Ленобласти произошла мгновенно. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Нападавшего задержали. Обвинение в его отношение будет вынесено в ближайшее время. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Оружие убийства было изъято с места преступления. Вопрос о мере пресечения для задержанного решается.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине дружеские посиделки закончились убийством. Конфликт произошел во время распития алкоголя.

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