В Тихвине дружеские посиделки закончились убийством

В Тихвинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства убийства, которое произошло 12 апреля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 12 апреля в квартире был обнаружен труп.

По предварительной информации, друзья собрались, чтобы вместе выпить алкоголь. Во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого один мужчина схватил нож и ударил им своего безработного друга. От полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего.