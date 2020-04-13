В Тихвине дружеские посиделки закончились убийством

В Тихвине дружеские посиделки закончились убийством
Нож. Фото: Baltphoto

В Тихвинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства убийства, которое произошло 12 апреля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 12 апреля в квартире был обнаружен труп.

По предварительной информации, друзья собрались, чтобы вместе выпить алкоголь. Во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого один мужчина схватил нож и ударил им своего безработного друга. От полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего.

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