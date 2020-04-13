Ученые ИТМО разработали приложение, которое оценивает риск заражения коронавирусом

Исследователи из петербургского университета ИТМО разработали приложение, которое рассчитывает риск заражения COVID-19, основываясь на поведении людей.

Для создания проекта использовались математическая и эпидемическая модели, которые используют актуальные сведения о ситуации с коронавирусом в мире. Таким образом, любой желающий в доступной форме может изучить, как ослабление или ужесточение изоляционных мер влияет на риск заражения инфекцией.

Кроме того, пользователи смогут отследить эффективность защитных мер и изучить, какие санкции ждут нарушителей ограничений в разных уголках мира. Эти исследования должны помочь расширить знания о пандемии как обычных граждан, так и руководителей крупных предприятий. Информация также будет полезна для общественного транспорта, продуктовых магазинов и других мест массового скопления людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 12 раз вырос спрос на доставку продуктов.