В Петербурге спрос на доставку продуктов увеличился в 12 раз

В Петербурге спрос на доставку продуктов увеличился в 12 раз
Доставка продуктов сейчас востребована как никогда. Фото: igooods.ru

В период самоизоляции можно выходить в магазин, но граждане не хотят рисковать и предпочитают службы доставки.

В марте спрос на услуги сервисов по доставке продуктов из магазинов увеличился в 12 раза. Организации, занимающиеся данным видом деятельности, увеличили штат курьеров в 2 раза, но и этого пока недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, рекордно увеличившийся на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург с ссылкой на специалистов.

Примечательно, что возросло не только количество заказов, но и их объем. Если раньше средний вес заказа составлял 20 кг, сейчас цифра увеличилась почти в 3 раза (50-60 кг).

Стоит отметить, что резкого снижения заказов в случае отмены режима самоизоляции, не ожидается. Падение составит приблизительно 30%. Скорее всего, горожане в полной мере оценят преимущества доставки и захотят пользоваться ей и в дальнейшем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сервисы доставки продуктов в Петербурге оказалась не готова к ажиотажному спросу.

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