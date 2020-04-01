Сервисы доставки продуктов в Петербурге оказалась не готова к ажиотажному спросу

Доставка продуктов в Петербурге резко набирает популярность в связи с ограничительными мерами, введенными в качестве борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Курьерские сервисы оказались не готовы к такому спросу.
Главной проблемой для всех служб, от «Перекрестка» до «Азбуки вкуса», является нехватка курьеров и закупщиков. Даже экстренное расширение штата не позволяет удовлетворить запросы потребителей. В среднем по городу спрос на доставку увеличился на 40%, передает «Коммерсантъ Санкт-Петербург». Средний чек, к примеру, у сервиса iGooods при этом вырос с 3,7 до 4,6 тысяч рублей.
Растет не только количество, но и объемы заказов, отмечают в «Перекрестке». Почти каждый чек включает в себя в 1,5-2 раза больше товаров, чем обычно. Интересно, что сервисы доставки готовой еды не испытывают таких затруднений.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вырос спрос на курьеров и водителей.