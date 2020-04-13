Коронавирус у сотрудника ЛАЭС в Сосновом Бору не подтвердился

Повторный тест не подтвердил наличие коронавируса у сотрудника ЛАЭС в Сосновом Бору Ленобласти, несмотря на то, что его первый анализ был положительным.

Как сообщили в ЦМСЧ №38 ФМБА России, неделей ранее Ленинградская атомная станция заявила, что тест одного из сотрудников оказался положительным. После этого все работники АЭС, контактировавшие с этим человеком, а также членов его семьи проверили на коронавирус.

По данным на понедельник, 13 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти достигло 155. За прошедшие сутки выявлено 16 новых случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти рассказали о поддержке граждан во время пандемии коронавируса. Многие граждане во время активного распространения COVID-19, столкнулись с финансовыми проблемами.