Контактный зоопарк «Добрый Енот» закрылся из-за нарушений

С животными все хорошо. Фото: Прокуратура Петербурга

С животными все хорошо. Фото: Прокуратура Петербурга

Проверить работу зоопарка решили после обращения местного жителя. Прокуратура Центрального района вместе с сотрудниками Управления ветеринарии Петербурга и Комитета про природопользованию навестили животных в данном заведении, находящемся на Набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что содержание животных, включая диких представителей — енотов и сурикатов, не соответствует необходимым ветеринарным требованиям. По фактам всех обнаруженных нарушений, прокуратура внесла представления а адрес владельца «Доброго Енота». После этого, им было принято решение о закрытии контактного зоопарка.

Все животные находятся в безопасности и переданы ответственным лицам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из петербургского контактного зоопарка изъяли двух сомнительных енотов.