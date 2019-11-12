Из петербургского контактного зоопарка изъяли двух сомнительных енотов

Из петербургского контактного зоопарка изъяли двух сомнительных енотов
Проверку в квартире с пятью енотами провела прокуратура Московского района. Фото: infoeco.ru

У частного предпринимателя изъяли двух енотов. У петербуржца отсутствовали необходимые документы на животных.

В отношении владельца возбудили дело об административном правонарушении. А еноты были направлены на обследование в центр «Велес». На зоопарк пожаловались посетители, которых покусали обитатели.

Как сообщили в комитете по природопользованию города, в квартире, где расположился частный контактный зоопарк, заглянула прокуратура и природоохранные специалисты.

Сотрудники забрали животных на карантин по бешенству. Два года назад у этого же предпринимателя произошла аналогичная ситуация, тогда изъяли семь енотов. Однако с решением комитета он был не согласен.

Судебное разбирательство продолжалось девять месяцев. В результате животных забрали, а мужчине оставили штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о бродячем еноте, который утроил погром в кафе. Инцидент произошел в столице.

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