В Ленобласти в лесу обнаружили потерявшегося подростка

Он провел в одиночестве несколько часов, с ним не успело ничего случиться плохого.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 15-летний подросток шел в поселок Торфяное из города Гатчина в ночь с 12 на 13 апреля. В какой-то момент парень понял, что заблудился и смог позвонить в экстренные службы. К нему на помощь пришли сотрудники полиции и поисковые отряды, благодаря телефону им удалось узнать приблизительные координаты потерявшегося подростка.

Уже спустя четыре часа его нашли на трассе «Санкт-Петербург – Псков».

«Противоправных действий в отношении него не совершалось. Подростка передали матери»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД после ДТП потерялась кошка. Пушистая сидела в одном из автомобилей, а после столкновения испугалась и убежала.