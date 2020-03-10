На КАД после ДТП потерялась кошка

На КАД после ДТП потерялась кошка
Кошку зовут Катя. Фото: https://vk.com/spb_today

Пушистая сидела в одном из автомобилей, а после столкновения испугалась и убежала.

Все случилось сегодня, 10 марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на КАД недалеко от Мурино – там столкнулись несколько автомобилей. Кошка сидела в одной из машин – она, испугавшись, убежала в канаву и больше ее никто не видел. Животное зовут Катя, она отзывается на свое имя.

Хозяева кошки разыскивают ее и надеются, что увидевшие Катю не останутся равнодушными и помогут вернуться ей домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти потерялся девятилетний мальчик. Ребенок ушел из дома днем 26 февраля и до сих пор не вернулся.

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