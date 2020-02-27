В Ленобласти потерялся девятилетний мальчик

В Ленобласти потерялся девятилетний мальчик
Мальчика ищут полиция и волонтеры. Фото: Следственное управление СК РФ по Ленобласти

В Ленинградской области разыскивают 9-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома днем 26 февраля и до сих пор не вернулся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «убийство малолетнего». Меры приняты для того, чтобы установить все обстоятельства следственным путем, пояснили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

О пропаже мальчика вечером 26 февраля заявила его мать. По словам женщины, около 14 часов дня он ушел из дома на прогулку. Проживает мальчик в одном из домов на Арсенальной улице в деревне Новое-Девяткино Всеволожского района.

На вид мальчику около 6-7 лет, рост его — 1 м 16 см, волосы светлые, глаза голубые. Ребенок имеет худощавое телосложение. Одет был в черно-желтую куртку, черные штаны, черную шапку с зеленой прокладкой и черные дутые прорезиненные сапоги. С собой у мальчика рюкзак черного, синего и красного цвета с изображением истребителя.

Поиском ребенка занимаются сотрудники полиции, МЧС и волонтеры организации «Лиза Алерт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки.

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