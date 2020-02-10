Из Невы достали тело молодой девушки, пропавшей после корпоратива

Из Невы достали тело молодой девушки, пропавшей после корпоратива
Обновленная ориентировка на 22-летнюю Кристину. Фото:vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге водолазы извлекли из Невы тело 22-летнй Кристины, которая в конце января пропала после корпоратива. Ее искали больше недели и лишь несколько дней назад стало известно, что девушка утонула.

Как сообщает РИА Новости, труп пропавшей девушки нашли в петербургской Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта. Специалисты извлекли ее тело на берге, после чего передали правоохранительным органам.

О смерти девушки стало известно в субботу, 8 февраля. Молодой человек девушки рассказал в соцсетях, что увидел кадры с записей камер видеонаблюдения, где видно, как девушка упала в реку. Это произошло 29 января, спустя час после ее выхода из бара на Биржевой линии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки.

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