Четверть работодателей в России собираются урезать зарплаты

В России 27% компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, а 37% задумываются над сокращением штата.

Обо всем сообщают «Известия», ссылаясь на исследование hh.ru. Как говорится в исследовании, 27% работодателей собираются урезать зарплаты, при этом 25% организаций заявили, что уже это сделали.

Кроме того, 12% респондентов намерены сократить штат в ближайшие полгода, еще 25% обдумывают данный вариант.

Повысить зарплаты своим работникам собираются лишь 5% компаний. Помимо этого, 22% опрошенных заявили, что не планируют менять число сотрудников, при этом 21% работодателей намерены расширить штат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин предложил поднять МРОТ и пособия по безработице на время коронавирусного кризиса.