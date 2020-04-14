Четверть работодателей в России собираются урезать зарплаты

Четверть работодателей в России собираются урезать зарплаты
27% работодателей собираются урезать зарплаты. Фото: pixabay

В России 27% компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, а 37% задумываются над сокращением штата.

Обо всем сообщают «Известия», ссылаясь на исследование hh.ru. Как говорится в исследовании, 27% работодателей собираются урезать зарплаты, при этом 25% организаций заявили, что уже это сделали.

Кроме того, 12% респондентов намерены сократить штат в ближайшие полгода, еще 25% обдумывают данный вариант.

Повысить зарплаты своим работникам собираются лишь 5% компаний. Помимо этого, 22% опрошенных заявили, что не планируют менять число сотрудников, при этом 21% работодателей намерены расширить штат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин предложил поднять МРОТ и пособия по безработице на время коронавирусного кризиса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зарплата исследование работодатели сокращение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зафиксировано 2774 новых случая заражения коронавирусом
Военные провели дезинфекцию зданий Пансиона воспитанниц Минобороны
В Петербурге за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом
Хулиган на Маршала Захарова отправил старика в больницу ради 500 рублей
В Ленобласти к 14 апреля выявили 35 новых больных коронавирусом
Четверть работодателей в России собираются урезать зарплаты
В Петербурге в условиях коронавируса стали в шесть раз реже воровать люки
В Петербурге начался второй этап выдачи продуктовых наборов учащимся