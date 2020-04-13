Кудрин предложил поднять МРОТ и пособия по безработице на время коронавирусного кризиса

Кудрин предложил поднять МРОТ и пособия по безработице на время коронавирусного кризиса
Кудрин считает, что бюджет страны способен справиться с таким объемом затрат. Фото: kremlin.ru

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить размер выплат по безработице, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на время кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

По мнению Кудрина, на ближайшие несколько месяцев, — а может быть, и ближайший год, — необходимо поднять размер МРОТ. После стабилизации ситуации политик предлагает привести его к такому значению, чтобы это не стало для граждан мотивацией отказаться от работы. Об этом в понедельник, 13 апреля, Кудрин заявил в интервью телеканалу РБК.

Он отмечает, что на время критического периода стоит задуматься не только о величине МРОТ, но также о повышении пособия по безработице. Кудрин считает, что финансовая система России способна справиться с этой нагрузкой. Кроме того, глава Счетной палаты предложил выделять дотации на зарплаты владельцам бизнесов. На это предлагается выделить 2-3 триллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кредитно-финансовые организации России могут повысить ставки по кредитам и вкладам.

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