Кудрин предложил поднять МРОТ и пособия по безработице на время коронавирусного кризиса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить размер выплат по безработице, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на время кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

По мнению Кудрина, на ближайшие несколько месяцев, — а может быть, и ближайший год, — необходимо поднять размер МРОТ. После стабилизации ситуации политик предлагает привести его к такому значению, чтобы это не стало для граждан мотивацией отказаться от работы. Об этом в понедельник, 13 апреля, Кудрин заявил в интервью телеканалу РБК.

Он отмечает, что на время критического периода стоит задуматься не только о величине МРОТ, но также о повышении пособия по безработице. Кудрин считает, что финансовая система России способна справиться с этой нагрузкой. Кроме того, глава Счетной палаты предложил выделять дотации на зарплаты владельцам бизнесов. На это предлагается выделить 2-3 триллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кредитно-финансовые организации России могут повысить ставки по кредитам и вкладам.