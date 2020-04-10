Российские банки могут поднять ставки по вкладам и кредитам

Российские банки могут поднять ставки по вкладам и кредитам
Фото: pixabay.com

Аналитики пришли к выводу, что отечественным банкам придется повысить ставки по вкладам и кредитам, чтобы поддержать ликвидность рубля.

Скорее всего, ставки по депозитам и вкладам увеличатся на 1-2 процентных пункта. Такими предположениями поделились специалисты консалтинговой компании McKinsey с РБК в пятницу, 10 апреля. Это необходимые меры, которые позволят избежать потери клиентов и, как следствие, крупного оттока капиталовложений. При этом, по информации РБК, изначально эксперты и вовсе говорили о повышении до 5%, однако впоследствии решили придерживаться более осторожного мнения.

Отметим, что уже сейчас россияне массово закрывают вклады, поддавшись панике, вызванной пандемией коронавируса и последовавшим за ней финансовым кризисом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России выкупило пакет акций «Сбербанка» у Центрального банка РФ.

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