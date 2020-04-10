Правительство выкупило акции Сбербанка у ЦБ

Правительство России приобрело контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ. Сумма сделки составил 2 трлн 139 млрд 435 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«У Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния приобретены 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк», — уточняется в сообщении министерства.

Сделка осуществлена по средневзвешенной цене. Размер её был определен по результатом торгов на Московской Бирже с 9 марта по 7 апреля. Стоимость одной акции составила 189,44 рублей. Пакет акций передан Правительству России 10 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, передача одной оставшейся у регулятора акции будет проведена не позднее 6 мая 2020 года. Сохранение её временно необходимо для того, чтобы заключить соглашение между ЦБ и правительством.