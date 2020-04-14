В Выборге двое неизвестных подожгли белый BMW Х5 и сбежали

В Выборге двое неизвестных подожгли белый BMW Х5 и сбежали
BMW. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти правоохранители разыскивают двоих злоумышленников, которые спалили белый BMW Х5.

Во вторник, 14 апреля, в 01:13 в отдел полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома №27А по Приморской улице в Выборге двое неизвестных подожгли легковушку марки BMW Х5, после чего побежали в сторону улиц Рубежной и Гагарина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленников преследовал наряд вневедомственной охраны.

Позднее выяснилось, что белый внедорожник принадлежит 39-летний уроженцу Нижегородской области. Полицейским известны приметы поджигателей. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса водитель легковушки сбил велосипедиста. К пострадавшему подбежали прохожие.

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