На Энгельса водитель легковушки сбил велосипедиста

В Северной столице на перекрестке Сикейроса и Энгельса водитель легковушки сбил велосипедиста. Пострадавшему помогли пешеходы.

Все произошло сегодня, 14 апреля. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем легкового авто зацепил велосипедиста. Человек оказался под машиной, откуда его вытащили прохожие.

На место происшествия приехала машина скорой помощи. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Volkswagen Polo протаранил пост ДПС на КАД, двух человек госпитализировали.