На Энгельса водитель легковушки сбил велосипедиста

В Северной столице на перекрестке Сикейроса и Энгельса водитель легковушки сбил велосипедиста. Пострадавшему помогли пешеходы.
Все произошло сегодня, 14 апреля. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, водитель за рулем легкового авто зацепил велосипедиста. Человек оказался под машиной, откуда его вытащили прохожие.
На место происшествия приехала машина скорой помощи. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.
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